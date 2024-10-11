28 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Оттавы»
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В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Штюцле (Норрис, Сандерсон) – 05:52 (pp) 2:0 Пинто – 10:42 2:1 Форслинг (Беннетт, Ткачук) – 35:48 3:1 Штюцле (Ткачук) – 58:50
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл 58 минут 34 секунды и отразил 28 из 30 бросков в створ своих ворот, процент отражённых попыток соперника составил 93,33%. Третью шайбу «сенаторы» забросили в пустые ворота.
Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб нанёс три броска по воротам и выполнил два силовых приёма, завершив встречу со значением показателя «плюс-минус» "+1".
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