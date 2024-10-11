Евгений Малкин сделал 799-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 799 результативных передач при среднем коэффициенте полезности +49. Напомним, в первом матче нового сезона НХЛ Малкин не отметился результативными действиями.