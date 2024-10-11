Евгений Малкин сделал 799-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46 1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02 1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55 1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53 1:4 Петтерссон – 25:28 2:4 Тарасенко (Зайдер) – 32:32 2:5 О'Коннор (Бантинг, Малкин) – 33:43
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 799 результативных передач при среднем коэффициенте полезности +49. Напомним, в первом матче нового сезона НХЛ Малкин не отметился результативными действиями.
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