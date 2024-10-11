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Нью-Джерси Дэвилз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 11 октября 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

«Торонто» обыграл на выезде «Нью-Джерси», Мэттьюс не набрал очков
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В ночь с 10 на 11 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты «Торонто».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Пасиоретти (Хольмберг, Тимминс) – 08:18     0:2 Макманн (Маккейб, Лоренц) – 11:29     0:3 Лоренц (Кемпф) – 14:46     1:3 Братт – 19:18 (pp)     1:4 Таварес (Доми, Экман-Ларссон) – 34:52     2:4 Майер (Ковачевич, Диллон) – 39:54    

Капитан гостей 27-летний нападающий Остон Мэттьюс не отметился результативными баллами.

Для «дьяволов» это поражение стало первым в трёх матчах — ранее «Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:1, 3:1) в играх европейской серии НХЛ. «Кленовые листья» провели вторую встречу регулярного чемпионата и набрали свои первые очки — в первом матче «Торонто» уступил на выезде «Монреалю» (0:1).

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