«Торонто» обыграл на выезде «Нью-Джерси», Мэттьюс не набрал очков

В ночь с 10 на 11 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты «Торонто».

Капитан гостей 27-летний нападающий Остон Мэттьюс не отметился результативными баллами.

Для «дьяволов» это поражение стало первым в трёх матчах — ранее «Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:1, 3:1) в играх европейской серии НХЛ. «Кленовые листья» провели вторую встречу регулярного чемпионата и набрали свои первые очки — в первом матче «Торонто» уступил на выезде «Монреалю» (0:1).