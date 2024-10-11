«Торонто» обыграл на выезде «Нью-Джерси», Мэттьюс не набрал очков
Поделиться
В ночь с 10 на 11 октября мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 4:2 одержали хоккеисты «Торонто».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Пасиоретти (Хольмберг, Тимминс) – 08:18 0:2 Макманн (Маккейб, Лоренц) – 11:29 0:3 Лоренц (Кемпф) – 14:46 1:3 Братт – 19:18 (pp) 1:4 Таварес (Доми, Экман-Ларссон) – 34:52 2:4 Майер (Ковачевич, Диллон) – 39:54
Капитан гостей 27-летний нападающий Остон Мэттьюс не отметился результативными баллами.
Для «дьяволов» это поражение стало первым в трёх матчах — ранее «Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:1, 3:1) в играх европейской серии НХЛ. «Кленовые листья» провели вторую встречу регулярного чемпионата и набрали свои первые очки — в первом матче «Торонто» уступил на выезде «Монреалю» (0:1).
Комментарии
- 11 октября 2024
-
05:02
-
04:55
-
04:42
-
04:39
-
04:28
-
03:16
- 10 октября 2024
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:01
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:23
-
22:23
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:16
-
20:01