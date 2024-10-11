Две передачи Задорова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей забивали Чарли Макэвой, Марк Кастелиц, Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк и Коул Кёпке (дважды). Российский нападающий Никита Задоров сделал две результативные передачи.

За «Монреаль» забивали Брендан Галлахер (дважды), Коул Кофилд и Джош Андерсон.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Монреаль» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».

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