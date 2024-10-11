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Две передачи Задорова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль» в результативном матче

Две передачи Задорова помогли «Бостону» обыграть «Монреаль» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Армиа, Хатсон) – 08:26 (pp)     1:1 Макэвой (Маршан, Линдхольм) – 11:04 (pp)     1:2 Кофилд (Гуле, Хатсон) – 12:18     2:2 Кастелиц (Задоров, Кёпке) – 13:24     3:2 Линдхольм (Задоров, Пастрняк) – 18:23     4:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 35:56     5:2 Кёпке (Бичер, Карло) – 36:51     5:3 Гуле (Капанен, Эванс) – 49:05     5:4 Галлахер (Эванс, Армиа) – 55:43     6:4 Кастелиц (Кёпке, Карло) – 56:00    

В составе победителей забивали Чарли Макэвой, Марк Кастелиц, Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк и Коул Кёпке (дважды). Российский нападающий Никита Задоров сделал две результативные передачи.

За «Монреаль» забивали Брендан Галлахер (дважды), Коул Кофилд и Джош Андерсон.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Монреаль» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».

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