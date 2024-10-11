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Баффало Сэйбрз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 11 октября 2024, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Анже Копитара принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Баффало»
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В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Так – 36:55 (sh)     1:1 Копитар (Лаферрье, Эдмундсон) – 40:13     1:2 Копитар (Спенс, Фиала) – 58:22 (pp)     1:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 59:18    

Хет-трик в составе гостей оформил их капитан — 37-летний словенский нападающий Анже Копитар. На 13-й секунде третьего периода центрфорвард сравнял счёт, за 98 секунд до сирены голом в большинстве вывел «королей» вперёд, и шайбой в пустые ворота за 42 секунды до конца матча зафиксировал победу клуба из Лос-Анджелеса.

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