Хет-трик Анже Копитара принёс «Лос-Анджелесу» победу над «Баффало»

В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Хет-трик в составе гостей оформил их капитан — 37-летний словенский нападающий Анже Копитар. На 13-й секунде третьего периода центрфорвард сравнял счёт, за 98 секунд до сирены голом в большинстве вывел «королей» вперёд, и шайбой в пустые ворота за 42 секунды до конца матча зафиксировал победу клуба из Лос-Анджелеса.