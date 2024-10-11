Евгений Малкин оформил 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости соперники играют третий период, счёт в матче 5:3 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» ассистентским дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин, который помог забить партнёрам по команде третью и пятую шайбы. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ соответственно.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при среднем коэффициенте полезности +49.