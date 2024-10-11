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Евгений Малкин оформил 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ

Евгений Малкин оформил 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ
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В эти минуты в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46     1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02     1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55     1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53     1:4 Петтерссон – 25:28     2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32     2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp)     3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp)     3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21    

На момент написания новости соперники играют третий период, счёт в матче 5:3 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» ассистентским дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин, который помог забить партнёрам по команде третью и пятую шайбы. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ соответственно.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при среднем коэффициенте полезности +49.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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