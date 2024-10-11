«Миннесота» переиграла «Коламбус», Капризов и Чинахов оформили ассисты

В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

В составах обеих команд результативными передачами отметились российские нападающие — Кирилл Капризов («Миннесота») и Егор Чинахов («Коламбус»). На счету Капризова также три броска по воротам и один силовой приём, Чинахова — два броска и силовой приём.

Три броска по воротам соперника выполнил российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, один — форвард «Миннесоты» Яков Тренин.