«Миннесота» переиграла «Коламбус», Капризов и Чинахов оформили ассисты
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В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Болди (Юханссон, Бродин) – 17:51 1:1 Джонсон (Силлинджер, Сиверсон) – 22:00 2:1 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 36:35 3:1 Цуккарелло (Болди, Капризов) – 49:58 (pp) 3:2 Веренски (Чинахов, Джонсон) – 57:06 (pp)
В составах обеих команд результативными передачами отметились российские нападающие — Кирилл Капризов («Миннесота») и Егор Чинахов («Коламбус»). На счету Капризова также три броска по воротам и один силовой приём, Чинахова — два броска и силовой приём.
Три броска по воротам соперника выполнил российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, один — форвард «Миннесоты» Яков Тренин.
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