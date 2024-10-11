Две результативные передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Лоусон Круз, Барретт Хэйтон, Дилан Гюнтер (дубль) и Джош Доан. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Айлендерс» отличились Энтони Дюклер, Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо, а также российский нападающий Михаил Цыплаков.

В следующем матче «Юта» встретится с «Рейнджерс», а «Айлендерс» сыграют с «Далласом».

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