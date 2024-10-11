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Две результативные передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Айлендерс»

Две результативные передачи Сергачёва помогли «Юте» обыграть «Айлендерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дюклер (Добсон, Барзал) – 11:10 (pp)     1:1 Круз (Маччелли, Кули) – 19:01 (pp)     1:2 Хэйтон (Сергачёв, Келлер) – 33:07     2:2 Хорват (Дюклер, Добсон) – 41:03     3:2 Пажо (Хольмстрём) – 46:51 (sh)     3:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 47:35 (pp)     4:3 Цыплаков (Нельсон, Палмьери) – 57:53     4:4 Доан (Керфут, Круз) – 58:06     4:5 Гюнтер (Дурзи, Кули) – 62:18    

В составе победителей голами отметились Лоусон Круз, Барретт Хэйтон, Дилан Гюнтер (дубль) и Джош Доан. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв записал на свой счёт две результативные передачи.

За «Айлендерс» отличились Энтони Дюклер, Бо Хорват, Жан-Габриэль Пажо, а также российский нападающий Михаил Цыплаков.

В следующем матче «Юта» встретится с «Рейнджерс», а «Айлендерс» сыграют с «Далласом».

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