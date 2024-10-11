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Детройт Ред Уингз — Питтсбург Пингвинз, результат матча 11 октября 2024, счет 3:6, НХЛ 2024-2025

«Питтсбург» победил «Детройт» в матче с юбилейными ассистами Малкина и голом Тарасенко
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В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46     1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02     1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55     1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53     1:4 Петтерссон – 25:28     2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32     2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp)     3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp)     3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21    

В составе «Пингвинз» ассистентский дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин — эти передачи стали для него 799-й и 800-й в карьере НХЛ. Заброшенной шайбой за «Детройт» отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

На счету Малкина также три броска по воротам хозяев льда и один заблокированный бросок соперника, в активе Тарасенко четыре выполненных броска и один силовой приём.

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