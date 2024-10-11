«Питтсбург» победил «Детройт» в матче с юбилейными ассистами Малкина и голом Тарасенко

В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

В составе «Пингвинз» ассистентский дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин — эти передачи стали для него 799-й и 800-й в карьере НХЛ. Заброшенной шайбой за «Детройт» отметился российский форвард Владимир Тарасенко.

На счету Малкина также три броска по воротам хозяев льда и один заблокированный бросок соперника, в активе Тарасенко четыре выполненных броска и один силовой приём.