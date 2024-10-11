«Питтсбург» победил «Детройт» в матче с юбилейными ассистами Малкина и голом Тарасенко
Поделиться
В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в американском Детройте завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 6:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46 1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02 1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55 1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53 1:4 Петтерссон – 25:28 2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32 2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp) 3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp) 3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21
В составе «Пингвинз» ассистентский дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин — эти передачи стали для него 799-й и 800-й в карьере НХЛ. Заброшенной шайбой за «Детройт» отметился российский форвард Владимир Тарасенко.
На счету Малкина также три броска по воротам хозяев льда и один заблокированный бросок соперника, в активе Тарасенко четыре выполненных броска и один силовой приём.
Комментарии
- 11 октября 2024
-
05:50
-
05:46
-
05:42
-
05:30
-
05:02
-
04:55
-
04:42
-
04:39
-
04:28
-
03:16
- 10 октября 2024
-
23:49
-
23:34
-
23:17
-
23:01
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:23
-
22:23
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:55
-
21:47
-
21:30
-
21:20
-
21:14
-
21:08
-
21:02
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:24