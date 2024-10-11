Первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини оформил «гол+пас» за 18 минут дебютного матча
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В эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между хозяевами площадки «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 07:01 1:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 08:51 2:1 Тоффоли (Селебрини, Рутта) – 17:14 3:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Тоффоли) – 28:26 (pp) 4:1 Гудроу – 37:37 (sh)
В составе «Шаркс» в первом периоде своего дебютного матча отличился первый номер драфта 2024 года — 18-летний нападающий Маклин Селебрини. На восьмой минуте форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ, открыв счёт в матче. На 18-й минуте Селебрини ассистировал нападающему Тайлеру Тоффоли — его результативный пас помог хозяевам льда выйти вперёд.
Ранее Маклин Селебрини выступал в NCAA за команду Бостонского университета.
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