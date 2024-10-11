Первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини оформил «гол+пас» за 18 минут дебютного матча

В эти минуты на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между хозяевами площадки «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».

В составе «Шаркс» в первом периоде своего дебютного матча отличился первый номер драфта 2024 года — 18-летний нападающий Маклин Селебрини. На восьмой минуте форвард забросил свою первую шайбу в НХЛ, открыв счёт в матче. На 18-й минуте Селебрини ассистировал нападающему Тайлеру Тоффоли — его результативный пас помог хозяевам льда выйти вперёд.

Ранее Маклин Селебрини выступал в NCAA за команду Бостонского университета.