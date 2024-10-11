Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Детройтом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал комментарий после победы в выездном матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (6:3). В этой встрече Малкин оформил два результативных паса и довёл их количество до 800 за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.

«Отличная игра сегодня. Намного лучше, чем вчера, понимаешь? Это — наша игра. Мы играли все три периода, и большинство было куда лучше», — сказал Малкин в послематчевом интервью.

Свой юбилейный 800-й результативный пас в НХЛ Малкин оформил в эпизоде с пятой шайбой «Пингвинз», заброшенной в большинстве. После передачи Евгения Крис Летанг выполнил голевой пас на Эрика Карлссона.