Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Детройтом»
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал комментарий после победы в выездном матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (6:3). В этой встрече Малкин оформил два результативных паса и довёл их количество до 800 за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46 1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02 1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55 1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53 1:4 Петтерссон – 25:28 2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32 2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp) 3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp) 3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21
«Отличная игра сегодня. Намного лучше, чем вчера, понимаешь? Это — наша игра. Мы играли все три периода, и большинство было куда лучше», — сказал Малкин в послематчевом интервью.
Свой юбилейный 800-й результативный пас в НХЛ Малкин оформил в эпизоде с пятой шайбой «Пингвинз», заброшенной в большинстве. После передачи Евгения Крис Летанг выполнил голевой пас на Эрика Карлссона.
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