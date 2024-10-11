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Анже Копитар опередил Уэйна Гретцки по количеству хет-триков за «Лос-Анджелес»

Анже Копитар опередил Уэйна Гретцки по количеству хет-триков за «Лос-Анджелес»
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37-летний капитан «Лос-Анджелес Кингз» словенский нападающий Анже Копитар обошёл легендарного Уэйна Гретцки в рейтинге хоккеистов с наибольшим числом хет-триков в составе «Лос-Анджелес Кингз», сообщает StatsCentre в социальной сети X. В ночь с 10 на 11 октября в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:1) Копитар оформил свой седьмой хет-трик за «королей», при этом в активе Гретцки шесть хет-триков.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Так – 36:55 (sh)     1:1 Копитар (Лаферрье, Эдмундсон) – 40:13     1:2 Копитар (Спенс, Фиала) – 58:22 (pp)     1:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 59:18    

В общем списке хоккеистов с максимальным числом хет-триков за «Кингз» Анже Копитар переместился на шестую строчку. Лидирует в этом рейтинге Марсель Дионн, который 24 раза забрасывал по три шайбы за матч в джерси «Лос-Анджелеса».

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