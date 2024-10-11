«Это моя работа». Форвард минского «Динамо» Усов — о дубле в ворота СКА

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал свой дубль в ворота СКА (4:2).

— Приятно обыгрывать хорошего соперника. Командная победа — все играли друг за друга, молодцы.

— Насколько дубль в ворота СКА важен лично для вас? Забить получалось не всегда, ещё и в ротацию попадали.

— Благодарность партнёрам за голы. Всегда приятно набирать очки, это моя работа как-никак. О ротации не думаю. Дают играть сколько дают. Стараюсь выжимать из этого максимум. У меня не сидит это в голове.

— Во втором периоде «Динамо» позволило нанести СКА всего один бросок в створ. Как удалось сдержать соперника?

— Играли друг за друга, спокойно, без паники. У нас хорошая команда. Думаю, мы можем так играть с любым соперником, сегодня мы это доказали. Нужно просто спокойно играть в свой хоккей, никого не бояться, не отбрасываться от шайбы. И всё будет нормально, — сказал Усов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.