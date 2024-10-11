Гол Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 07:01 1:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 08:51 2:1 Тоффоли (Селебрини, Рутта) – 17:14 3:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Тоффоли) – 28:26 (pp) 4:1 Гудроу – 37:37 (sh) 4:2 Факса (Уокер) – 42:54 4:3 Сутер (Торопченко) – 46:11 4:4 Фолк (Томас, Кайру) – 59:13 4:5 Шенн (Парэйко, Томас) – 60:45
За «Сан-Хосе» голами отметились Маклин Селебрини, Тайлер Тоффоли, Фабиан Зеттерлунд и Баркли Гудроу. В составе победителей отличились Радек Факса, Райан Сутер, Джастин Фолк, Брэйден Шенн, а также российский нападающий Павел Бучневич. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Анахаймом», а «Сент-Луис» встретится с «Вегасом».
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
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