Гол Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника в овертайме со счётом 5:4.

За «Сан-Хосе» голами отметились Маклин Селебрини, Тайлер Тоффоли, Фабиан Зеттерлунд и Баркли Гудроу. В составе победителей отличились Радек Факса, Райан Сутер, Джастин Фолк, Брэйден Шенн, а также российский нападающий Павел Бучневич. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Сан-Хосе» сыграет с «Анахаймом», а «Сент-Луис» встретится с «Вегасом».

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