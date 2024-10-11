Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам в матчах открытия

Российский нападающий Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты Уайлд» по очкам в матчах открытия подряд.

Как сообщает пресс-служба клуба, Капризов набирает очки в пяти матчах открытия подряд (серия началась в 2020 году). Столько же игр открытия подряд с очками имел Микко Койву (2008-2013). Это самые продолжительные серии в истории «Миннесоты».

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки. На счету Капризова также три броска по воротам и один силовой приём.