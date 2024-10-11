Малкин отдал 800-й ассист в НХЛ, Холанд побил рекорд в сборной Норвегии. Главное к утру
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал юбилейный, 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал её лучшим бомбардиром в истории, белорусская теннисистка Арина Соболенко опередила польку Игу Швёнтек во главе лайв-рейтинга Чемпионской гонки WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Евгений Малкин оформил 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ.
- Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.
- Арина Соболенко сместила Игу Швёнтек с первой строчки Чемпионской гонки WTA.
- Венесуэла сыграла вничью с Аргентиной Месси и сместила Бразилию в стыки отбора ЧМ-2026.
- Казахстан с Черчесовым разгромно проиграл Австрии в матче Лиги наций.
- Бразилия вырвала победу в матче с Чили и поднялась на четвёртое место в отборе ЧМ-2026.
- Сборная Греции обыграла Англию на последних минутах матча Лиги наций.
- «Салават Юлаев» уверенно победил «Спартак», забросив пять шайб.
- «Питтсбург» победил «Детройт» в матче с юбилейными ассистами Малкина и голом Тарасенко.
- Результаты матчей Лиги наций УЕФА 10 октября.
- Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Трента в случае его перехода в «Реал».
- Минское «Динамо» победило в гостях СКА, прервав серию поражений.
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