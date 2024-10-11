Малкин отдал 800-й ассист в НХЛ, Холанд побил рекорд в сборной Норвегии. Главное к утру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал юбилейный, 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал её лучшим бомбардиром в истории, белорусская теннисистка Арина Соболенко опередила польку Игу Швёнтек во главе лайв-рейтинга Чемпионской гонки WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».