НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей.

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Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после трёх сыгранных матчей имея в активе четыре очка.

В Западной конференции первое место делят новичок Национальной хоккейной лиги «Юта» и «Сент-Луис Блюз». Команды провели по две игры и набрали по четыре балла.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.