НХЛ, регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 11 октября
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Сегодня, 11 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Пасиоретти (Хольмберг, Тимминс) – 08:18 0:2 Макманн (Маккейб, Лоренц) – 11:29 0:3 Лоренц (Кемпф) – 14:46 1:3 Братт – 19:18 (pp) 1:4 Таварес (Доми, Экман-Ларссон) – 34:52 2:4 Майер (Ковачевич, Диллон) – 39:54
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Армиа, Хатсон) – 08:26 (pp) 1:1 Макэвой (Маршан, Линдхольм) – 11:04 (pp) 1:2 Кофилд (Гуле, Хатсон) – 12:18 2:2 Кастелиц (Задоров, Кёпке) – 13:24 3:2 Линдхольм (Задоров, Пастрняк) – 18:23 4:2 Пастрняк (Заха, Линдхольм) – 35:56 5:2 Кёпке (Бичер, Карло) – 36:51 5:3 Андерсон (Гуле, Капанен) – 49:05 5:4 Галлахер (Эванс, Армиа) – 55:43 6:4 Кастелиц (Кёпке, Карло) – 56:00
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Штюцле (Норрис, Сандерсон) – 05:52 (pp) 2:0 Пинто – 10:42 2:1 Форслинг (Беннетт, Ткачук) – 35:48 3:1 Штюцле (Ткачук) – 58:50
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Так – 36:55 (sh) 1:1 Копитар (Лаферрье, Эдмундсон) – 40:13 1:2 Копитар (Спенс, Фиала) – 58:22 (pp) 1:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 59:18
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дюклер (Добсон, Барзал) – 11:10 (pp) 1:1 Круз (Маччелли, Кули) – 19:01 (pp) 1:2 Хэйтон (Сергачёв, Келлер) – 33:07 2:2 Хорват (Дюклер, Добсон) – 41:03 3:2 Пажо (Хольмстрём) – 46:51 (sh) 3:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 47:35 (pp) 4:3 Цыплаков (Нельсон, Палмьери) – 57:53 4:4 Доан (Керфут, Круз) – 58:06 4:5 Гюнтер (Дурзи, Кули) – 62:18
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Болди (Юханссон, Бродин) – 17:51 1:1 Джонсон (Силлинджер, Сиверсон) – 22:00 2:1 Эрикссон Эк (Юханссон, Болди) – 36:35 3:1 Цуккарелло (Болди, Капризов) – 49:58 (pp) 3:2 Веренски (Чинахов, Джонсон) – 57:06 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Стэнковен, Джонстон) – 22:05 0:2 Робертсон (Хинц, Стэнковен) – 22:24 1:2 Форсберг (Маршессо, Йози) – 23:30 (pp) 1:3 Марчмент (Дюшейн, Стэнковен) – 28:03 (pp) 1:4 Марчмент (Сегин, Харли) – 38:15 2:4 Новак (Евангелиста, Форсберг) – 44:37 3:4 О'Райлли (Маршессо, Форсберг) – 58:25
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 03:46 1:1 Бовиллье (Кросби, Пульюярви) – 15:02 1:2 Бовиллье (Петтерссон, Кросби) – 22:55 1:3 О'Коннор (Малкин, Карлссон) – 23:53 1:4 Петтерссон – 25:28 2:4 Тарасенко (Зайдер, Дебринкэт) – 32:32 2:5 Карлссон (Летанг, Малкин) – 41:42 (pp) 3:5 Дебринкэт (Густафссон, Рэймонд) – 48:13 (pp) 3:6 Хейз (Гласс, Аччари) – 52:21
НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 07:01 1:1 Бучневич (Кайру, Броберг) – 08:51 2:1 Тоффоли (Селебрини, Рутта) – 17:14 3:1 Зеттерлунд (Гранлунд, Тоффоли) – 28:26 (pp) 4:1 Гудроу – 37:37 (sh) 4:2 Факса (Уокер) – 42:54 4:3 Сутер (Торопченко) – 46:11 4:4 Фолк (Томас, Кайру) – 59:13 4:5 Шенн (Парэйко, Томас) – 60:45
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после трёх сыгранных матчей имея в активе четыре очка.
В Западной конференции первое место делят новичок Национальной хоккейной лиги «Юта» и «Сент-Луис Блюз». Команды провели по две игры и набрали по четыре балла.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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