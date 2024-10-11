Шайба форварда «Айлендерс» Максима Цыплакова в дебютной игре НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Юта». «Юта» обыграла соперника в овертайме со счётом 5:4.

Четвёртую шайбу «островитян» в игре забросил Максим Цыплаков с передач Брока Нельсона и Кайла Палмьери. Этот гол стал первым для российского форварда в Национальной хоккейной лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».