Малкин — третий действующий игрок НХЛ, кто отдал 800 и более передач за карьеру

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отметился ассистентским дублем. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ соответственно.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин — третий действующий игрок НХЛ, кто отдал 800 и более передач за карьеру. Партнёр Евгения по «Питтсбургу» Сидни Кросби имеет на своём счету 1006 передач, нападающий «Детройта» Патрик Кейн — 813 ассистов.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при показателе полезности «+49».