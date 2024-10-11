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Малкин — третий действующий игрок НХЛ, кто отдал 800 и более передач за карьеру

Малкин — третий действующий игрок НХЛ, кто отдал 800 и более передач за карьеру
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отметился ассистентским дублем. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ соответственно.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Малкин — третий действующий игрок НХЛ, кто отдал 800 и более передач за карьеру. Партнёр Евгения по «Питтсбургу» Сидни Кросби имеет на своём счету 1006 передач, нападающий «Детройта» Патрик Кейн — 813 ассистов.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при показателе полезности «+49».

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