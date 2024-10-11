«Самый необычный гол в карьере». Усов — о курьёзной шайбе в ворота СКА

Нападающий «Динамо» Минск Илья Усов рассказал о своём первом голе в ворота СКА (4:2). Шайба, отправленная по борту, срикошетила от стекла, и форвард белорусского клуба отправил её в пустые ворота.

— Расскажите, что случилось в эпизоде с вашим первым голом в ворота СКА.

— Забросили шайбу в зону, вратарь вышел за ней. Я шёл на вратаря по нашей схеме. Шайба отскочила прямо на крюк, оставалось лишь попасть в пустые ворота.

— Самый необычный гол в карьере?

— Думаю, да. Один из — точно, — сказал Усов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с ЦСКА. Встреча состоится 15 октября и начнётся в 19:10 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.