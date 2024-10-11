Капитан «Флориды» Барков не смог доиграть матч с «Оттавой», ударившись ногами о борт

В ночь с 10 на 11 октября мск на льду «Канадиен Тайр-центра» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Оттава Сенаторз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева площадки.

В конце игры капитан «пантер» Александр Барков, пытаясь предотвратить гол в пустые ворота, ударился ногами о борт. Баркову потребовалось несколько минут, прежде чем он смог подняться на ноги, а затем он с помощью товарищей по команде Эвана Родригеса и Увиса Балинскиса ушёл в раздевалку. Он с трудом переносил вес тела на правую ногу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис сообщил, что Барков пройдёт обследование.