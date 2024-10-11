«На него давит, что все говорят о рекорде». Форвард минского «Динамо» Усов — о Шипачёве

Нападающий «Динамо» Минск Илья Усов высказался о Вадиме Шипачёве, который в скором времени может побить рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

— Как команда отреагировала на гол Шипачёва? Кажется, что на него немного давила засуха.

— Все рады, ждут рекорда. Думаю, на него давит, что все говорят об этом. Но он молодец, старается делать разницу и приносить результат. Все рады, что он забил. Будем поддерживать его и помогать ему и дальше, — сказал Усов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Шипачёв в матче со СКА (4:2) забросил свою 250-ю шайбу в регулярках Континентальной хоккейной лиги. После этой шайбы 37-летний нападающий приблизил себя к бомбардирскому рекорду Сергея Мозякина. Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги, у которого 928 (419+509) баллов в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф 924 (290+634) очка в 999 встречах.