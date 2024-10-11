Защитник «Салавата Юлаева» рассказал, когда травмированный Кузьмин может вернуться в Уфу

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что получивший тяжёлую травму Глеб Кузьмин может вернуться в Уфу после прохождения реабилитации через пару недель.

«Он выглядел бодрячком, был очень рад нас видеть. Мы всегда с ним, всегда поддерживаем связь, и после игры со „Спартаком“ он поздравил нас с победой. Мы все надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. Думаю, через пару недель он вернётся в Уфу», — приводит слова Василевского ТАСС.

Кузьмин получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Глеб на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Позднее хоккеист успешно перенёс операцию в Москве.