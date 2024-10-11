Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сибирь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» рассказал, когда травмированный Кузьмин может вернуться в Уфу

Защитник «Салавата Юлаева» рассказал, когда травмированный Кузьмин может вернуться в Уфу
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что получивший тяжёлую травму Глеб Кузьмин может вернуться в Уфу после прохождения реабилитации через пару недель.

«Он выглядел бодрячком, был очень рад нас видеть. Мы всегда с ним, всегда поддерживаем связь, и после игры со „Спартаком“ он поздравил нас с победой. Мы все надеемся, что он как можно скорее пойдёт на поправку. Думаю, через пару недель он вернётся в Уфу», — приводит слова Василевского ТАСС.

Кузьмин получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Глеб на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. Позднее хоккеист успешно перенёс операцию в Москве.

Материалы по теме
«Он уже лучше, ходит». Главный тренер «Салавата Юлаева» — о состоянии Глеба Кузьмина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android