Ротенберг — о поражении от «Динамо»: лучше, чтобы петух клюнул СКА до игры, а не во время

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:4).

«Понимали, что будет тяжёлая игра для нас. Соперник ничем не хуже, чем ярославский «Локомотив». В минском «Динамо» много сильных ребят. Понимали, что они в сложной ситуации, будут играть весь матч на пределе. Предупреждали об этом наших ребят. Не увидели сегодня той энергии, что была в Ярославле. Очень много сил отдали там — это была серьёзная проверка. Против «Локомотива» много сыграли в меньшинстве, что повлияло на игру. У нас не было той энергии, потому что тогда почти весь матч провели втроём. И у нас много удалений. Это стоит улучшить — нужно убрать все удаления, и тогда у нас будет лучше ритм, все будут больше играть, и мы сможем навязать свой хоккей. Играя половину второго периода в меньшинстве, можно выигрывать матчи, как это было в Ярославле, но это намного сложнее. Лучше не усложнять себе задачу.

Не хватило эмоций. Мы понимаем, что дома наши хоккеисты обязаны находить эмоции, что бы ни происходило, как бы тяжело ни было. Нужно играть все 60 минут. За третий период не стыдно — там были шансы сравнять счёт. Были штанги, хорошие моменты — создали их очень много. Как в русской пословице: петух клюнул — мужик перекрестился. Лучше, чтобы петух клюнул наших игроков перед следующим матчем, а не во время игры. Будем работать», — приводит слова Ротенберга сайт СКА.