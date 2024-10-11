«Политика окружила страну железным занавесом». Юрзинов — об отстранении сборной России

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший прокомментировал отсутствие международных матчей сборной России.

— В последние годы в нашем хоккее о сборных страны практически не вспоминают...

— Это большая проблема — и моя личная боль. Политика окружила страну железным занавесом — и в первую очередь ударила по сборным России.

Хорошо, что ФХР пытается выкручиваться, что-то придумывает. Это и Кубок Первого канала, и серии с командами Казахстана и Беларуси. Важнейшие для национального хоккея турниры, значимость которых не переоценить, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.