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«Мне нужно ещё больше». Евгений Малкин — про 800 голевых передач в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победного матча с «Детройт Ред Уингз» (6:3) прокомментировал достижение отметки 800 результативных передач в НХЛ.

«800 голевых передач – это большая веха в карьере. Мне нужно ещё больше, пожалуй», — приводит слова Малкина пресс-служба «пингвинов».

Свой юбилейный, 800-й результативный пас в НХЛ Малкин оформил в эпизоде с пятой шайбой «Пингвинз», заброшенной в большинстве. После передачи Евгения Крис Летанг выполнил голевой пас на Эрика Карлссона.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при показателе полезности «+49».