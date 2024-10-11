«Нужна шлифовка борта». Ротенберг — о курьёзной шайбе минского «Динамо» в ворота СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о курьёзной шайбе минского «Динамо» во вчерашней встрече.

— Что делать с бортом? Шайба отскакивает не туда, куда надо.

— Давайте вместе пойдём и проверим, что там за борт. Будем шлифовать его. Нужна шлифовка борта. Такое бывает и происходит не в первый раз. Ключевой момент матча, но надо и это пройти. Сегодня борт был не на нашей стороне. Будем верить, что в следующем матче он будет на нашей стороне, — приводит слова Ротенберга сайт СКА.

Вчера, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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