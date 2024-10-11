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«Нужна шлифовка борта». Ротенберг — о курьёзной шайбе минского «Динамо» в ворота СКА

«Нужна шлифовка борта». Ротенберг — о курьёзной шайбе минского «Динамо» в ворота СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о курьёзной шайбе минского «Динамо» во вчерашней встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Волков, Хэмилтон) – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    

— Что делать с бортом? Шайба отскакивает не туда, куда надо.
— Давайте вместе пойдём и проверим, что там за борт. Будем шлифовать его. Нужна шлифовка борта. Такое бывает и происходит не в первый раз. Ключевой момент матча, но надо и это пройти. Сегодня борт был не на нашей стороне. Будем верить, что в следующем матче он будет на нашей стороне, — приводит слова Ротенберга сайт СКА.

Вчера, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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