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«Адмирал» расторг контракт с Сагадеевым, форварда дважды отправляли в список отказов

«Адмирал» расторг контракт с Сагадеевым, форварда дважды отправляли в список отказов
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Пресс-служба «Адмирала» сообщила, что по соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Антоном Сагадеевым. Ранее игрок был помещён в список отказов дважды и не был выбран ни одним из клубов КХЛ. Форварда командировали в ВХЛ в расположение клуба-партнёра — «Динамо-Алтай».

В сезоне-2024/2025 Сагадеев провёл один матч без набранных очков. Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги Сагадеев отыграл за «Сочи», в 40 матчах набрал 12 (3+9) очков. Всего в КХЛ форвард провёл 381 матч, набрал 92 (45+47) очка.

Дальневосточный клуб после 13 матчей имеет в активе 14 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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