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Овечкин: очевидно, «Вашингтону» не хватает таких мастеров, как Кузнецов и Бекстрём

Овечкин: очевидно, «Вашингтону» не хватает таких мастеров, как Кузнецов и Бекстрём
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о недостающих хоккеистах для столичного клуба и оценил игру нападающего Пьер-Люка Дюбуа.

«Очевидно, нам не хватает парней с талантом и мастерством, которыми обладают Бекстрём и Кузнецов. Но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать. Дюбуа обладает довольно хорошим мастерством. Он всё ещё учится. У него хороший потенциал», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Никлас Бекстрём отсутствует в составе «Вашингтона» из-за травмы, Евгений Кузнецов с текущего сезона — игрок СКА.

Напомним, первая игра нового сезона у «Вашингтона» состоится в ночь на 13 октября. В домашнем матче «столичные» примут «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск.

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