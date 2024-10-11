Экс-вратарь СКА: в 1990-е армейцы по несколько месяцев не получали зарплату

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас рассказал о трудной финансовой ситуации армейского клуба в 1990-е.

— Главное, что СКА добивался определённых результатов. Хотя на тот момент, в 1990-е, уже всё определяли финансы. На первый план выходили те команды, которые имели определённые денежные ресурсы.

— «Лада», «Магнитка», «Авангард», «Северсталь»… А для армейцев Невы больше стоял тогда вопрос выживания, а не результатов.

— 100%. Скажу честно, мы по четыре месяца зарплаты не получали. Но никто не ныл, все работали, старались. В течение года как-то потихоньку гасили задолженность. Да, было непросто, но, наверное, как и всем в стране в тот период, — приводит слова Черкаса «Спорт уик-энд».