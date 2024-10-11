Бардаков: возвращение Кузнецова в состав СКА сильный заряд мотивации не дало

Нападающий СКА Захар Бардаков высказался о возвращении форварда Евгения Кузнецова в состав армейского клуба после травмы и оценил нестабильные результаты команды в сезоне.

— Возвращение Евгения Кузнецова дало сильный заряд мотивации команде?

— Да нет. Он так же, как и все остальные игроки, возвращается после травмы. Вася Глотов возвращался после травмы, пропустив начало сезона… Не сказал бы, что была супермотивация. Конечно, для нас это большой плюс, что он в составе.

— СКА потерял стабильность в результатах, победа сменяется поражением. В чём причины этого?

— Понятия не имею. Почему-то можем выйти и настроиться на «Локомотив», отыграть очень здорово, дисциплинированно. А с «Куньлунем», минским «Динамо», «Северсталью» играем фиг пойми как. Пропускаем быстро много шайб, теряем концентрацию и из-за этого проигрываем, — цитирует Бардакова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.