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Бардаков: возвращение Кузнецова в состав СКА сильный заряд мотивации не дало

Бардаков: возвращение Кузнецова в состав СКА сильный заряд мотивации не дало
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Нападающий СКА Захар Бардаков высказался о возвращении форварда Евгения Кузнецова в состав армейского клуба после травмы и оценил нестабильные результаты команды в сезоне.

— Возвращение Евгения Кузнецова дало сильный заряд мотивации команде?
— Да нет. Он так же, как и все остальные игроки, возвращается после травмы. Вася Глотов возвращался после травмы, пропустив начало сезона… Не сказал бы, что была супермотивация. Конечно, для нас это большой плюс, что он в составе.

— СКА потерял стабильность в результатах, победа сменяется поражением. В чём причины этого?
— Понятия не имею. Почему-то можем выйти и настроиться на «Локомотив», отыграть очень здорово, дисциплинированно. А с «Куньлунем», минским «Динамо», «Северсталью» играем фиг пойми как. Пропускаем быстро много шайб, теряем концентрацию и из-за этого проигрываем, — цитирует Бардакова «ВсеПроСпорт».

Вчера, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Мелош (Волков, Хэмилтон) – 10:07 (5x5)     0:2 Усов (Кузнецов) – 29:20 (5x5)     0:3 Шипачёв (Волков) – 36:10 (5x4)     1:3 Кузнецов (Никишин, Деанджело) – 44:15 (5x4)     1:4 Усов (Пинчук, Бориков) – 49:01 (5x5)     2:4 Никишин (Деанджело, Григоренко) – 53:48 (6x3)    
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