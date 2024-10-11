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Агент Цыплакова оценил дебютный гол форварда за «Айлендерс» в первой игре НХЛ

Агент Цыплакова оценил дебютный гол форварда за «Айлендерс» в первой игре НХЛ
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Агент Александр Черных, представляющий интересы российского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, оценил первый гол форварда в дебютной игре НХЛ с «Ютой».

«Игра понравилась, и гол просто на загляденье. Максим сыграл спокойно, надёжно, он провёл на льду 20 минут с небольшим. Искренне рад за Максима, переживал за него. Видно было и его эмоции после шайбы, что груз ответственности с плеч упал. Команда его тоже поддерживает. Что сказать, Цыплаков — мастер. Дай бог, чтобы он адаптировался и у него в НХЛ всё получилось. Написал ему после игры: «Продолжай в том же духе», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее межсезонье Цыплаков покинул «Спартак», где дебютировал в сезоне-2017/2018, и подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс».

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