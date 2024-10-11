Ткачёв сравнил «Ак Барс» 2018 года с нынешним «Трактором»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от результатов челябинского клуба в текущем сезоне, сравнив команду с чемпионским «Ак Барсом» 2018 года. С казанским клубом форвард стал обладателем Кубка Гагарина.

– Что изменилось за то время, пока вы играете в «Тракторе»?

– Нам постоянно чего-то не хватает, чтобы взять кубок. Я чувствую, что сейчас у нас собрался хороший коллектив, чтобы сделать шаг вперёд. Хочется, чтобы в коллективе каждый из нас рос. Есть такой термин «пассионарная индукция», который предполагает под собой создание коллектива, объединённого одной целью. Такие группы людей хорошо выстреливают и искренне верят в свои силы. Участники коллектива постоянно развиваются и дополняют друг-друга.

– Этот коллектив похож на «Ак Барс» 2018 года?

– Чем-то похож, но предстоит очень много работы. По сути, мы ещё в начале пути, занимаемся настройками. Сезон очень длинный и непредсказуемый. Так или иначе, у нас уже есть фундамент, который необходимо укреплять, — цитирует Ткачёва Metaratings.