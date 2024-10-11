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Агент Алексей Дементьев назвал команду НХЛ, которая может удивить в новом сезоне

Агент Алексей Дементьев назвал команду НХЛ, которая может удивить в новом сезоне
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Известный агент Алексей Дементьев заявил, что «Нью-Джерси Дэвилз» может удивить в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

«На мой взгляд, серьёзную заявку на лидерство в лиге сделает «Нью-Джерси». Это очень хорошая, сбалансированная команда с прекрасной защитной линией. Надеюсь, что у «Нью-Джерси» как раз получится удивить лигу в этом году», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, «дьяволы» начали новый сезон Национальной хоккейной лиги с двух побед над «Баффало Сэйбрз» в вынесенных матчах в Праге, Чехия. В третьей встрече сезона подопечные Шелдона Кифа на своём льду уступили «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:4.

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