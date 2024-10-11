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«Решение тренера не оспаривается». Вратарь СКА — о ротации

«Решение тренера не оспаривается». Вратарь СКА — о ротации
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Вратарь СКА Егор Заврагин после поражения от минского «Динамо» рассказал о ротации голкиперов в армейском клубе.

— Нестабильность вратарской позиции в СКА, когда можно быть заменённым уже после двух шайб, не пугает?
— Это решение тренера, оно не оспаривается. Когда говорят выходить — выходишь и играешь. Нужно всегда быть готовым, — сказал Заврагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Вчера, 10 октября, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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