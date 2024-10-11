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Юрзинов: кто-то клюёт Ротенберга, но он прошёл институт сборных, обеспечив себе победы

Юрзинов: кто-то клюёт Ротенберга, но он прошёл институт сборных, обеспечив себе победы
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал о важности работы в сборных для российских тренеров, приведя в пример наставника СКА Романа Ротенберга.

— С большим интересом слежу за прогрессом нашей тренерской школы. Сегодня половина главных тренеров в КХЛ получила высшее образование именно в институте сборных России.

— О каких главных тренерах из КХЛ речь?
— Давайте считать. Игорь Никитин, Алексей Кудашов, Алексей Жамнов, Игорь Ларионов, Илья Воробьёв, Олег Браташ, Андрей Козырев, Сергей Зубов — все эти специалисты прошли через национальные, олимпийские, молодёжные команды России.

Сегодня в нашей прессе везде на первых полосах Роман Ротенберг, кто-то его клюёт, но в институте сборных он прошёл через работу со всеми этими тренерами, это уникальный опыт, который — посмотрите статистику — обеспечил ему один из самых высоких процентов побед в КХЛ. Плюс с Олегом Знарком выиграл Олимпиаду, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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