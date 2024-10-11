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Заврагин: не думал, что вернусь в СКА так быстро. Принял вызов с удовольствием

Заврагин: не думал, что вернусь в СКА так быстро. Принял вызов с удовольствием
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Вратарь СКА Егор Заврагин рассказал о возвращении в армейский клуб после аренды в ХК «Сочи».

— Думали, что вернётесь в СКА так быстро?
— Не думал, но всегда был готов, рад помочь команде.

— А как узнали о возвращении?
— Позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждём к новым победам!»

— Как отреагировали?
— Принял вызов с удовольствием, — сказал Заврагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В игре с минским «Динамо» Егор Заврагин сыграл 12 минут 48 секунд в третьем периоде, отразив три броска и пропустив одну шайбу. В следующем матче СКА дома сыграет с «Автомобилистом» 12 октября.

Матч СКА – «Автомобилист» 12 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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