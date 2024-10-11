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Кожевников: у «Спартака» не оборона, а бордель какой-то, смотреть неприятно до тошноты

Кожевников: у «Спартака» не оборона, а бордель какой-то, смотреть неприятно до тошноты
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру «Спартака» в последнем матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Ливо (Шаров) – 01:19 (5x5)     1:1 Мальцев – 02:59 (5x5)     1:2 Ян (Панин, Набиев) – 37:36 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ремпал, Науменков) – 38:49 (5x5)     1:4 Ливо (Алалыкин, Шаров) – 41:09 (5x5)     1:5 Хмелевски (Тодд) – 47:01 (5x5)     2:5 Локтионов (Пашин, Миронов) – 54:48 (5x5)    

«Провал — сказать тут больше нечего. Жамнов сказал, что корона появилась у хоккеистов? Ну, наверное, не корона… Непонятно, что в защите у «Спартака» происходит. Смотреть было неприятно до тошноты. Не оборона, а бордель какой-то. Кто в лес, кто по дрова. В детском хоккее такого не увидишь. Передачи неточные, спотыкались постоянно, будто коньки не наточили. Надо спросить у тренера по защите. Не знаю, усталость ли тут сказалась или ещё что-то. Но работать над обороной необходимо», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» с 18 очками в активе располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

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