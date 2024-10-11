Кожевников: у «Спартака» не оборона, а бордель какой-то, смотреть неприятно до тошноты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру «Спартака» в последнем матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

«Провал — сказать тут больше нечего. Жамнов сказал, что корона появилась у хоккеистов? Ну, наверное, не корона… Непонятно, что в защите у «Спартака» происходит. Смотреть было неприятно до тошноты. Не оборона, а бордель какой-то. Кто в лес, кто по дрова. В детском хоккее такого не увидишь. Передачи неточные, спотыкались постоянно, будто коньки не наточили. Надо спросить у тренера по защите. Не знаю, усталость ли тут сказалась или ещё что-то. Но работать над обороной необходимо», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» с 18 очками в активе располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.