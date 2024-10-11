Крикунов оценил шансы Малкина добраться до отметки в 1000 голевых передач в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина добраться до отметки в 1000 голевых передач в НХЛ.

«Наверное, ему трудно будет добраться до тысячи передач. Он немного моложе Овечкина, на год. Я думаю, что ему будет тяжеловато сделать это», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, сегодня, 11 октября, Малкин во встрече с «Детройт Ред Уингз» (6:3) отметился ассистентским дублем. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1147 матчах, в которых забил 498 голов и сделал 800 результативных передач при показателе полезности «+49».