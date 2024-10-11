«Дальше будет только лучше». Заврагин — о возвращении в СКА

Вратарь СКА Егор Заврагин после поражения от минского «Динамо» (2:4) поделился ожиданиями от игры за армейский клуб в сезоне КХЛ.

— Не лучший матч для дебюта за СКА, не так ли?

— Времени на подготовку было мало, нужно было выходить и сразу давать команде шансы. Увы, проиграли.

— Насколько тяжело входить по такой игре?

— Когда говорят «выходи», надо выходить и делать своё дело, вне зависимости от того, в первом, во втором или в третьем периоде. Нужно всегда давать своей команде шансы.

— Ожидали такой ранний дебют?

— Всегда готов играть.

— Как оцените период в «Сочи»?

— Неплохое время. Сейчас у меня новый вызов, новый город, новая команда. Дальше будет только лучше, всё наладится, — сказал Заврагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.