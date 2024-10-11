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Вратарь СКА Заврагин назвал основное отличие КХЛ от ВХЛ

Вратарь СКА Заврагин назвал основное отличие КХЛ от ВХЛ
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Вратарь СКА Егор Заврагин рассказал, чем, по его мнению, отличаются ВХЛ и КХЛ.

— Какие отличия КХЛ от ВХЛ и МХЛ успели заметить?
— Разница, конечно, колоссальная. В КХЛ больше мастеровитых хоккеистов, которые могут исполнить, сильно и точно бросить. Здесь они более подкованы тактически, могут сделать коварные передачи на пустые ворота. ВХЛ на уровень ниже, у некоторых команд такого нет, — сказал Заврагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Во Всероссийской хоккейной лиге за команду «Югра» Заврагин в двух сезонах провёл 26 матчей, в которых отразил 94.0% бросков.

Сейчас голкипер играет в составе СКА. В матче с минским «Динамо» Егор провёл 12 минут 48 секунд на льду в третьем периоде, отразив три броска и пропустив одну шайбу.

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