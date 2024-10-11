Нападающий «Торонто» Стивен Лоренц рассказал, какая у него была заветная мечта в детстве

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Стивен Лоренц выложил свою детскую фотографию, рядом с которой была написана его главная мечта — играть в «Торонто».

«Кем я стану через 15 лет: я буду играть в НХЛ (в «Торонто Мэйпл Лифс»)», — было написано на детском фото.

Сам Лоренц призвал никогда не отказываться от своей мечты.

Напомним, Стивен дебютировал в НХЛ в 2020 году в составе «Каролины», позже сыграл во «Флориде» и «Сан Хосе». В этом году он подписал контракт с канадским клубом «Торонто» и осуществил свою детскую мечту. Он провёл в составе новой команды уже два матча, где успел отметиться результативной передачей и заброшенной шайбой.