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Евгению Малкину не хватает двух очков до 1300 в НХЛ

Евгению Малкину не хватает двух очков до 1300 в НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Детройтом» смог достичь отметки в 800 голевых передач. Ему не хватает ещё двух результативных действий, чтобы в его активе было 1300 очков в Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что когда Малкин забросит две первые шайбы в этом сезоне, то сможет достичь ещё одного круглого числа — 500 голов в Национальной хоккейной лиге.

Для хоккеиста это уже 19-й сезон в «Питтсбург Пингвинз». Воспитанник магнитогорской школы хоккея дебютировал в НХЛ за эту команду в 2006 году. На драфте НХЛ 2004 года Малкин был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером.

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