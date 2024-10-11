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«Если опустились руки, можешь вещи собирать». Нападающий «Авангарда» — о старте сезона

«Если опустились руки, можешь вещи собирать». Нападающий «Авангарда» — о старте сезона
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Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев заявил, что у команды боевой настрой, несмотря на то что первый месяц сезона-2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стал не самым удачным.

«Привыкли ли к требованиям Звягина? Конечно, с первых дней всё было понятно. Мы каждый день смотрим видео, он постоянно нам подсказывает, мы всё разбираем. Думаю, вопросов по системе ни у кого нет.

Руки ни у кого не опускаются. Если у тебя опустились руки, то можешь вещи собирать. Я вижу ребят в раздевалке, я в них верю. Не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей. Мы бьёмся и стараемся», — приводит слова Галиева Metaratings.ru.

«Авангард» после 14 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 очков и находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не попадая в зону плей-офф.

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