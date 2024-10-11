«Он велик». Нападающий «Питтсбурга» восхитился Евгением Малкиным

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Майкл Бантинг выразил своё восторженное мнение о Евгении Малкине.

«Надеюсь, что люди всё ещё понимают, насколько он велик. Я всё ещё считаю его одним из величайших игроков в мире, и я не единственный, кто так считает», — приводит слова Бантинга The Athletic.

Отметим, 38-летний Малкин по-прежнему результативен. В минувшем сезоне он провёл 82 матча и смог заработать 67 очков. Евгений забросил 27 шайб и сделал 40 голевых передач. На старте этого сезона у него в активе пока два очка в двух встречах.

В матче с «Детройтом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ Малкин достиг отметки в 800 голевых передач. Ещё две шайбы ему не хватает до 500 голов в НХЛ.