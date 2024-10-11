Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сибирь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский ответил на вопрос, раздражают ли Овечкина разговоры о погоне за рекордом Гретцки

Каменский ответил на вопрос, раздражают ли Овечкина разговоры о погоне за рекордом Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент КХЛ по развитию и бывший нападающий «Колорадо» и «Рейнджерс» Валерий Каменский поделился мнением об отношении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к разговорам о его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов.

— Читал мнение, что Александра раздражают разговоры о погоне за рекордом Гретцки. Как вы думаете, насколько это реально?
— Я думаю, что он настраивается на каждый матч и выходит играть на результат команды. А результат личный приходит с хорошим выступлением команды. Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать. Хоккей — командная игра, и от этого тоже многое зависит, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
«Не знаю, как отреагирует Ротенберг, он своеобразный». Каменский — о шутке «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android