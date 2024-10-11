Каменский ответил на вопрос, раздражают ли Овечкина разговоры о погоне за рекордом Гретцки

Вице-президент КХЛ по развитию и бывший нападающий «Колорадо» и «Рейнджерс» Валерий Каменский поделился мнением об отношении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к разговорам о его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов.

— Читал мнение, что Александра раздражают разговоры о погоне за рекордом Гретцки. Как вы думаете, насколько это реально?

— Я думаю, что он настраивается на каждый матч и выходит играть на результат команды. А результат личный приходит с хорошим выступлением команды. Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать. Хоккей — командная игра, и от этого тоже многое зависит, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.