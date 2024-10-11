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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян рассказал, где хотел бы сыграть матч КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян рассказал, где хотел бы сыграть матч КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян сказал, что хотел бы сыграть вынесенный матч в рамках KHL World Games на острове Сахалин.

«У меня родители из Южно-Сахалинска. Было бы очень интересно, чтобы матч состоялся там. Это частичка нашей родины, где люди тоже любят хоккей. Было бы здорово провести игру КХЛ там», — приводит слова Яна Legalbet.

Напомним, проект KHL World Games позволяет сыграть матч Континентальной хоккейной лиги в одной из европейских стран. Цель такого мероприятия — познакомить болельщиков и команды из разных стран.

В этом году матч запланирован на 22 декабря в Ташкенте на «Хумо Арене». Сыграют друг с другом минское «Динамо» и московский «Спартак».

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