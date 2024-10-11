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Евгений Малкин рассказал, как изменилась с годами игра Овечкина

Евгений Малкин рассказал, как изменилась с годами игра Овечкина
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметил некоторые изменения в том, как начал играть Александр Овечкин.

«Я теперь много смотрю игру Овечкина. Он больше не играет один на один. Но он больше идёт к сетке, делает подборы. Посмотрите, где сейчас забивают голы в лиге — вокруг сетки. Я хочу больше играть там, забивать «грязные» голы», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, Овечкину осталась 41 заброшенная шайба до рекорда Уэйна Гретцки. Малкин в недавнем матче с «Детройтом» достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ, ему не хватает ещё двух результативных действий до 1300 очков в лиге.

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