Малкин не исключил возможность завершения карьеры после окончания контракта через два года

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, планирует ли завершать карьеру после окончания контракта с клубом.

«Если я играю неправильно, если я не очень доволен своей игрой, то да, это, вероятно, мои последние два года. Но я не могу сказать наверняка, что закончу через два года. Если я буду хорошо играть в этом году и в следующем году, если я буду доволен своей игрой, то, возможно, я поиграю немного больше после этого. Это было бы здорово», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, россиянин подписал четырёхлетнее соглашение с «Питтсургом» в 2022 году. По нему среднегодовая зарплата хоккеиста составляет $ 6,1 млн, а общая сумма контракта равна $ 24,4 млн.