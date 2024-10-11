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«К нему есть интерес из НХЛ». Агент Данила Аймурзина — о продолжении карьеры

«К нему есть интерес из НХЛ». Агент Данила Аймурзина — о продолжении карьеры
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Агент 22-летнего нападающего «Северстали» Данила Аймурзина Александр Черных заявил, что хоккеистом интересуются в Национальной хоккейной лиге.

— К Аймурзину есть интерес. И не только к нему, но и к шести-семи игрокам, которых представляет наше агентство.

— У Данила заканчивается контракт по итогам сезона. Аймурзин уже думает, где продолжит карьеру?
— Во-первых, ему сейчас не до этого, потому что пока Даня решает семейные вопросы, он даже пропустил последние матчи. Во-вторых, мы договорились, что он играет, а потом уже будем смотреть. Мы пока не обсуждали его желание. Как Даня решит, так и будет. Например, у Дмитрия Рашевского было предложение, но он не поехал. У него, кстати, тоже по итогам сезона заканчивается контракт. В его случае пока тоже решения нет, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В текущем сезоне Аймурзин набрал 12 очков в 13 матчах в составе «Северстали».

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